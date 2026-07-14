La trattativa tra la Juventus e l’Aston Villa per il “Dibu” Martinez deve fare i conti con la netta presa di posizione del club inglese. Difatti, il dirigente della società di Birmingham Damian Vidagany, ha rilasciato alcune dichiarazioni che non lasciano dubbi su quale sarà il futuro del portiere argentino. Leggiamo le sue parole:

"Il futuro del Dibu è assicurato. Resta con noi e non abbiamo intenzione di lasciarlo andare questa estate. La squadra ha bisogno del suo impegno e della sua grande esperienza, ed è un elemento molto importante nel nostro progetto per la prossima stagione.

Tutte le notizie pubblicate nei media sulla sua possibile partenza verso la Juventus non riflettono la reale posizione del club. Martínez è un giocatore molto importante per noi e ci aspettiamo che continui a offrire un rendimento eccezionale insieme ai suoi compagni".