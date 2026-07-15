Il futuro di Jonathan David potrebbe essere lontano da Torino. L’attaccante canadese, reduce dal Mondiale disputato con il Canada, nonostante le tre reti siglate (tripletta con il Qatar) nelle restanti quattro sfide ha collezionato prestazioni non all’altezza delle aspettative riposte su di lui, senza mai trovare la via del gol.

Un rendimento sulla falsa riga di ciò che si è visto in campionato e che di fatto che non rivalutato il suo cartellino, lasciandolo a tutti gli effetti nella lista degli esuberi della Continassa.

L’idea di un ritorno in Francia

La dirigenza bianconera dovrà quindi lavorare per trovare una sistemazione al canadese e alleggerire un monte ingaggi pesantissimo. David percepisce infatti

6 milioni di euro a stagione più 2 di bonus

, con un contratto fino al 2030. Una cifra che inevitabilmente limita il cerchio delle pretendenti disposte a farsi carico dello stipendio dell’attaccante.

L’ex Lille, sarebbe disposto a lasciare i bianconeri solo per trasferirsi in Premier League o in Ligue 1. Ed è proprio in Francia che si stanno muovendo i primi passi: il Paris FC ha manifestato interesse attraverso un intermediario. L’idea piace a Parigi e i presupposti per una trattativa concreta ci sono tutti. La Juventus spera di chiudere per una cifra tra i 20 e i 30 milioni di euro, garantendosi così anche una robusta plusvalenza a bilancio.