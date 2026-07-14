Mateo Pellegrino, attaccante argentino del Parma è finito nei radar della dirigenza bianconera. Le prestazioni fornite nell’ultima stagione, avrebbero convinto la Juventus a puntare su di lui qualora l’affare per Randal Kolo Muani non dovesse andare in porto. Tuttavia, dalla società emiliana arriva un messaggio abbastanza chiaro.

Difatti, ai microfoni de La Gazzetta di Parma, l’amministratore delegato dei ducali ed ex dirigente bianconero, Federico Cherubini, ha parlato in merito ad una presunta trattativa tra i bianconeri e il Parma. Da ciò che è emerso, la società emiliana vorrebbe privarsi del suo centravanti solamente in caso di un’offerta a titolo definitivo e soprattutto ritenuta congrua( si parla di circa 30 milioni di euro).

Le dichiarazioni di Federico Cherubini

“È presto per dire se andrà via. Il mercato non è ancora lontanamente entrato nel vivo, come sempre quando ci sono i Mondiali.

Dopo essere arrivato dall’Argentina da giovane e con poca esperienza, ha fatto molto bene in queste due stagioni.

Se lasceremo partire Pellegrino sarà perché avremo ricevuto un’offerta che riterremo adeguata”.

La Vecchia Signora è quindi stata avvisata: per regalare il centravanti a Luciano Spalletti servirà un affondo economico e concreto, senza alcuna possibilità di sconti sul cartellino.