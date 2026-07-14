Il futuro di Stanislav Lobotka sembra essere legato ancora al Napoli. A fare il punto sul futuro del regista, è stato il suo agente Branislav Jasurek, che in un’intervista concessa ai microfoni di Sport.sk ha fatto il punto della situazione, respingendo così le ipotesi di una probabile partenza in questa finestra di calciomercato.

Jasurek ha blindato la permanenza del suo assistito a Castel Volturno, specificando che solo una proposta fuori mercato potrebbe cambiare le carte in tavola. Di seguito le sue dichiarazioni:

”Attualmente Stanislav ha un contratto di un anno con il Napoli, con un’opzione per un ulteriore anno, quindi l’ipotesi più probabile è che rimanga al club. Dovrebbe succedere qualcosa di veramente speciale perché lui lasci il Napoli. Non ho parlato con Massimiliano Allegri, ho parlato con il direttore sportivo e credo che tutti sappiano qual è la posizione di Lobotka nel club. Al momento non ci sono offerte specifiche”.

Dichiarazioni che chiudono così la porta ad una probabile partenza del centrocampista direzione Torino.