Juve, ritorna di moda Tonali

TORINO – In attesa di conoscere le sorti di questo campionato e capire se i bianconeri otterranno il loro nono scudetto di fila e magari, anche qualcosa in piu, dalle parti della Continassa si continua a lavorare sodo per rinforzare ulteriormente una rosa gia di per se fortissima. Uno dei nomi ormai noti sul taccuino di Paratici è quello del talento del Brescia Sandro Tonali che piace tantissimo alla dirigenza della Vecchia Signora. Stando a quanto riportato dalle prime pagine dei quotidiani odierni, i bianconeri sarebbero disposti ad alzare il tiro e battere la concorrenza di Napoli e Inter per aggiudicarsi le prestazioni del giocatore delle Rondinelle.