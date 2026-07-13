La dirigenza bianconera è al lavoro per consegnare il nuovo attaccante a Luciano Spalletti. Il tecnico toscano, aspetta i primi rinforzi dal mercato, e su tale fronte questi saranno giorni decisivi per quanto riguarda la trattativa con il Paris Saint-Germain per Randal Kolo Muani.

Al momento, nonostante i rapporti tra i due club sono stati ricuciti grazie al lavoro di Giovanni Carnevali, la distanza economica tra le due società continua a frenare la definizione dell’affare. Inevitabilmente per arrivare a un punto d’incontro servirà uno sforzo da entrambe le parti. I parigini devono scendere sotto la richiesta di 50 milioni di euro, la Vecchia Signora dovrà però alzare la proposta per trovare la giusta quadra economica.

Alexander Sorloth rimane il piano B

Stando a quanto riporta

La Gazzetta dello Sport,

questa può essere davvero la settimana decisiva. La Juventus proverà a convincere il club transalpino con un’ulteriore offerta, ma qualora lo scenario non dovesse cambiare è pronto il piano B.

I bianconeri infatti sono pronti a tornare su Alexander Sorloth dell'Atletico Madrid, per il quale i discorsi non si sono mai interrotti. L'entourage del norvegese ha già l'accordo sulla durata del contratto e sull'ingaggio, trovato prima del Mondiale, il problema anche in questo caso è economico, con il club madrileno che chiede 40 milioni di euro più bonus per il suo cartellino.

In questo caso però la Juventus sembrerebbe avere più margine di manovra per chiudere la trattativa. La dirigenza bianconera, potrà giocarsi la carta Nico Gonzalez, l'anno scorso a Madrid e molto apprezzato da Diego Pablo Simeone.

Il club spagnolo, vorrebbe riportare l’esterno argentino a Madrid e nonostante le due trattative viaggino su piste diverse, questo potrebbe facilitare l’affare per portare Sorloth in maglia bianconera.