Calciomercato Juventus, tifosi furiosi: Sarri out, circolano voci pesantissime

Calciomercato Juventus, esplode di nuovo il #SarriOut: ecco le ultime notizie

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Prestazioni da dimenticare e due soli punti in tre partite, che potevano anche essere meno. Forse anche zero, se non fossero arrivati i due rigori di CR7 contro l’Atalanta e le parate di Szczesny e la capocciata di Alex Sandro contro il Sassuolo. Una Juventus praticamente irriconoscibile non solo dal punto di vista tecnico e del gioco (che anche prima non brillava di certo), ma anche della convinzione, del carattere e della personalità. Farsi rimontare costantemente da situazioni di netto vantaggio non solo è preoccupante, ma è un campanello d’allarme fortissimo che non si può prendere sotto gamba soprattutto in vista della Champions League. Per questo, l’eventuale vittoria dello scudetto non potrà certo bastare per far stare tranquilli i tifosi bianconeri in prospettiva futura. E in effetti i sostentatori della Vecchia Signora si sono fatti sentire sul web e sui social, dove è esploso ancora una volta l’hashtag #SarriOut. E’ proprio il tecnico bianconero ovviamente ad essere al centro delle critiche e delle polemiche, visto che la sua squadra non solo non dà segnali di crescita, ma sta addirittura facendo peggio di prima. Non c’è dunque da meravigliarsi se in queste ore stanno circolando anche alcune clamorose voci sul futuro di Maurizio Sarri: possibile colpo di scena improvviso, ecco le ultime pesantissime notizie >>>CONTINUA A LEGGERE