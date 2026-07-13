David vuole un’altra occasione alla Juventus, ma il club ascolta le offerte

Jonathan David non sembra intenzionato a chiudere la sua esperienza alla Juventus dopo appena una stagione. L’attaccante canadese vorrebbe infatti restare a Torino e avere un’altra possibilità per dimostrare il proprio valore, soprattutto sotto porta, dove il rendimento non è stato quello che ci si attendeva al momento del suo arrivo.

La prima annata in Serie A ha lasciato sensazioni contrastanti. David non ha vissuto una stagione completamente negativa, ma non è neppure riuscito a incidere con la continuità mostrata negli anni al Lille. Qualche buona prova non è bastata a cancellare i diversi momenti di difficoltà, tanto che il suo futuro è tornato rapidamente in discussione.

Secondo quanto raccolto in esclusiva da Juvenews.eu, il classe 2000 vorrebbe comunque ripartire dalla Juventus. La sua intenzione sarebbe quella di presentarsi al raduno, lavorare con Luciano Spalletti e provare a conquistare spazio direttamente sul campo. Dal punto di vista del giocatore, insomma, l’avventura in bianconero non può essere considerata già conclusa.

La società, però, sta facendo valutazioni differenti. David era arrivato la scorsa estate a parametro zero, dopo la scadenza del contratto con il Lille, e proprio per questo una sua eventuale vendita garantirebbe alla Juventus una plusvalenza considerevole. Un’opportunità che la dirigenza non vuole escludere, soprattutto nel caso in cui dovesse arrivare una proposta economicamente importante.

Neppure Spalletti, almeno fino a questo momento, avrebbe dato indicazioni precise sulla permanenza dell’attaccante. David non viene considerato necessariamente fuori dal progetto, ma neanche uno dei giocatori sui quali costruire senza esitazioni la squadra della prossima stagione.

Molto dipenderà quindi dal mercato. Il canadese spinge per restare e cercare il riscatto, mentre la Juventus è pronta ad ascoltare eventuali offerte. Se dovesse presentarsi un club disposto a investire una cifra ritenuta adeguata, la partenza diventerebbe una possibilità concreta. In caso contrario, David potrebbe avere davvero la seconda occasione che sta chiedendo.