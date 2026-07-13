Il capitano della Juventus Next Gen prolunga il suo contratto fino al 2027.

Stefania Palminteri

La Juventus, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha annunciato il rinnovo di Simone Guerra, attaccante e capitano della Next Gen. Di seguito il comunicato ufficiale del club bianconero:

La Juventus Next Gen anche il prossimo anno potrà contare sulle giocate e i gol del suo bomber e capitano, Simone Guerra, che rinnova il contratto e prolunga il suo accordo con il Club fino al 30 giugno 2027.

L’attaccante classe 1989 è ormai uno dei punti fermi della Next Gen, protagonista dal 2023 dell’avventura bianconera, e diventato la scorsa stagione il miglior realizzatore della storia.

Juve Next Gen

Un record alimentato anche nel 2025/26, con dieci reti a referto, fondamentali per il cammino della Next Gen ancora una volta fino ai Playoff di categoria e per aiutare la squadra a chiudere la regular season al quinto posto, il miglior piazzamento della propria storia.

Ancora una volta congratulazioni, Simone: siamo felici di continuare un altro anno insieme!”

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