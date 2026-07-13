La Juventus, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha annunciato il rinnovo di Simone Guerra, attaccante e capitano della Next Gen. Di seguito il comunicato ufficiale del club bianconero:

“La Juventus Next Gen anche il prossimo anno potrà contare sulle giocate e i gol del suo bomber e capitano, Simone Guerra, che rinnova il contratto e prolunga il suo accordo con il Club fino al 30 giugno 2027.

L’attaccante classe 1989 è ormai uno dei punti fermi della Next Gen, protagonista dal 2023 dell’avventura bianconera, e diventato la scorsa stagione il miglior realizzatore della storia.

Un record alimentato anche nel 2025/26, con dieci reti a referto, fondamentali per il cammino della Next Gen ancora una volta fino ai Playoff di categoria e per aiutare la squadra a chiudere la regular season al quinto posto, il miglior piazzamento della propria storia.

Ancora una volta congratulazioni, Simone: siamo felici di continuare un altro anno insieme!”