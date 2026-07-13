L’obiettivo di mercato della Juventus, Tarik Muharemovic, sembra essere destinato a lasciare la Serie A per approdare in Premier League. La dirigenza bianconera, deve quindi rinunciare al ritorno del difensore in maglia bianconera, ma nonostante ciò il mancato approdo del classe 2003 farà comunque incassare alla Vecchia Signora una cospicua cifra.

Tutto questo per merito della clausola del 50 per cento sulla futura rivendita che i bianconeri vantano sul cartellino del bosniaco, un accordo strategico che frutterà una cifra vicina ai 18-20 milioni di euro.

Le richieste di Muharemovic

Nonostante laavrebbe accolto molto volentieri, la trattativa si è bloccata per le esigenti richieste economiche del difensore, che ha preteso un ingaggio oscillante tra i 3 e i 4 milioni di euro a stagione, ritenuto in linea con la valutazione di 40 milioni data al suo cartellino.

Questo aspetto ha frenato Giovanni Carnevali, che ha deciso così di virare su altri profili per rinforzare il reparto difensivo.

L’interesse della Premier League

Dopo il mancato accordo con la Juventus, sulle tracce del classe 2003 si sono mossi diversi club di Premier League. A favorire tale interesse, sono state senz’altro anche le ottime prestazioni con la Bosnia al Mondiale. Il Sassuolo, consapevole delle numerose richieste per assicurarsi le prestazioni del centrale, spera si scaturisca un’asta e ha fissato il prezzo minimo a 36 milioni di euro.

La Juventus reinvestirà la cifra sul mercato

Con un’eventuale cessione di Muharemovic in Premier League, la dirigenza bianconera

ottiene la liquidità necessaria per definire le operazioni in entrata

. Il tesoretto derivante dalla clausola sulla cessione del bosniaco, verrà infatti immediatamente investito per rinforzare la rosa.

La Juventus valuterà se dare la spinta decisiva per l’acquisto del nuovo centravanti, con i nomi di Randal Kolo Muani e Alexander Sørloth sempre in cima alla lista dei desideri, oppure investire la cifra per un’altro difensore.