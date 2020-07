Juve, resta vivo il sogno Pogba

TORINO – Oltre alla lotta scudetto e alla Champions che, sta per ritornare, in casa Juve si pensa assiduamente anche alle operazioni di mercato e una di quelle che piu di tutte fa sognare i tifosi bianconeri, porta il nome di Paul Pogba. Come noto a tutti, i rapporti del francese con il Manchester United sono al minimo storico e la sua volontà di tornare a vestire il bianconero è ormai nota da tempo. Ipotesi che si rafforza ulteriormente perche, stando a quanto riportato dai quotidiani britannici, gia datempo ci sarebbero stati contatti tra la Vecchia Signora e il Campione del Mondo in carica, staremo a vedere che piega prenderà questa vicenda, ma quel che è certo, è che i tifosi juventini possono continuare a sognare.