Calciomercato Juventus, addio Sarri? Arrivano novità clamorose!

Calciomercato Juventus, nuove voci su Sarri: ecco cosa sappiamo

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Durante questa sua prima stagione a Torino, più volte Maurizio Sarri è stato al centro di critiche e voci di un suo possibile addio già a fine anno. Voci che – dopo essersi affievolite durante il periodo di lockdown – hanno ripreso vigore con la sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Napoli. Poi di nuovo un periodo di pace (forse solo apparente) grazie agli ottimi risultati inanellati in campionato. Ecco perché fanno particolare scalpore alcune pesantissime novità che stanno circolando in queste ultime ore che mettono il tecnico bianconero ancora una volta in discussione. Ecco di cosa si tratta: >>>CONTINUA A LEGGERE