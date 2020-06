Juve-Napoli : i partenopei vincono ai rigori

TORINO – Si è appena conclusa la finale di Coppa Italia tra Juventus e Napoli, terminata con la vittoria del Napoli ai rigori. Di seguito il commento del match.

PRIMO TEMPO – Prima frazione di gioco poco convincente da parte dei bianconeri che, riescono a concludere i primi 45 minuti a reti inviolate, dopo aver sofferto e non poco le iniziative del Napoli che, si è resa pericoloso in diverse occasioni. La prima arriva dai piedi di Lorenzo Insigne che, colpisce il palo su calcio di punizione, ancora più nitida quella capitata sui piedi di Mertes, il quale a tu per tu con Buffon si fa ipnotizzare dal portiere azzurro che, fissa la fine del primo tempo sul risultato di 0-0.

SECONDO TEMPO – Seconda fase di gara molto studiata e con poche occasioni da gol da entrambe le parti. Da registrare solo un miracoloso intervento di Buffon al 91 sul colpo di testa di Maskimovic. Gara che terminerà ai rigori con la vittoria degli azzurri, dopo gli errori fatali di Danilo e Dybala dagli 11 metri e il gol decisivo di Milik.