Calciomercato Juventus, che batosta! Adesso basta: Paratici ribalta tutto!

Calciomercato Juventus, batosta e rivoluzione: ecco cosa può succedere ora

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Così non va. Certo, siamo ancora all’inizio della ripresa dopo più di tre mesi di stop a causa dell’emergenza coronavirus, ma questa Juventus intanto ha fallito un altro obiettivo stagionale. Dopo la Supercoppa Italiana contro la Lazio, i bianconeri hanno perso anche la finale di Coppa Italia contro il Napoli. Un risultato assolutamente non accettabile per un club come la Juve, a prescindere da ogni possibile scusante. La maledizione del Sarri perdente di successo continua ad aleggiare in casa bianconera e – in attesa di capire quale sarà anche il futuro del tecnico che verrà giudicato dai risultati che otterrà in campionato e in Champions League – la dirigenza bianconera pensa già a come rivoluzionare la rosa juventina in vista della prossima stagione. Sì perché Fabio Paratici, tra pesanti cessioni e nuovi colpi di livello, avrebbe in mente di intervenite pesantemente su praticamente ogni reparto della squadra, ribaltando completamente così l’undici titolare del prossimo anno rispetto a quello attuale. Il piano sarebbe questo: piazza pulita di tanti giocatori bianconeri pronti a lasciare Torino e via libera a nuovi calciatori che possano ringiovanire, rinforzare e aprire un nuovo ciclo alla Juventus, sia per il presente che in prospettiva futura. Ma andiamo più nel dettaglio. Ecco dunque, reparto per reparto, tutti i nomi bollenti finiti nel calderone del mercato e come potrebbe cambiare la formazione di Sarri in vista del prossimo anno: >>>VAI ALLA LISTA