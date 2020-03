Juve, lo United fissa il prezzo per Pogba

TORINO – Nonostante l’emergenza Coronavirus che, sta mettendo in crisi l’intero continente, il mondo dello sport e del calcio in particolare, tenta di ripartire, almeno con gli allenamenti a porte chiuse. Nel frattempo però, le società continuano a lavorare al mercato e in casa Juve resta caldissimo il nome di Paul Pogba. Stando a quanto riportato dalla stampa britannica, il Manchester si sarebbe convinto a cederlo e avrebbe fissato il prezzo per la sua partenza che, si aggira attorno ai 110 milioni di euro.