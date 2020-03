Calciomercato Juventus, annuncio su Sky: Di Marzio fa sognare i tifosi!

Ultime notizie mercato Juve

Calciomercato Juventus, Di Marzio conferma: ecco il vero sogno bianconero

NEWS MERCATO JUVE – Tutto fermo? Sì, o quasi. Già perché, come vi abbiamo confermato nelle ultime settimane in più occasioni, il calciomercato della Juventus è tutt’altro che immobile. Anzi: proprio in questo momento di stallo, la dirigenza si sta muovendo per organizzare e programmare le future mosse di mercato in vista della prossima estate, che si preannuncia veramente molto bollente in casa bianconera. Tanti i movimenti in arrivo, sia in uscita che in entrata. In questo senso, occhio alle parole del noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio che, intervenuto in diretta TV su Sky Sport 24, ha dato un’importantissimo annuncio sul mercato della Juve: eccolo >>>CONTINUA A LEGGERE