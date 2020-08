Juve-Lione, la moviola: rigore scandaloso concesso al Lione

TORINO – Si è appena concluso il match tra Juventus e Lione, non senza qualche polemica da parte dei bianconeri, per il rigore concesso ai francesi. L’episodio in questione è del 14’ minuto quando Bentancur entra in scivolata sull’incursione di Depay, prendendo completamente il pallone ma che, sia per il direttore di gara prima che per il quarto uomo poi, c’erano gli estremi per il rigore, del tutto inesistente. Del tutto dubbio anche il rigore concesso alla Vecchia Signora con lo stesso Depay che tocca con il braccio in area sulla punizione di Pjanic ma chiaramente attaccato al corpo, resta da valutare se allarga volontariamente o meno il gomito, ad aumentare il volume del corpo. Ma attenzione perché, proprio dopo la durissima batosta Champions, arrivano voci pesantissime in casa bianconera. Fallimento totale, adesso basta: Agnelli ribalta tutto! >>>VAI ALLA NOTIZIA