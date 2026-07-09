Il club bianconero ha ufficializzato il primo rinforzo per la Juventus Next Gen.
La società bianconera, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, ha annunciato l'arrivo di Daniel Okolo. Il centravanti, dopo l’ultima esperienza alla Triestina sarà inserito nella Juventus Next Gen. Il club avrà il compito di valorizzare il classe 2007 e renderlo un profilo di livello per il futuro. Di seguito il comunicato.
Il comunicato della Juventus“L'attaccante classe 2007, nato a Ravenna con origini nigeriane, entra a far parte del progetto bianconero dopo l'esperienza maturata prima con le giovanili del Cesena e poi con la Triestina, dove nella scorsa stagione ha esordito tra i professionisti mettendo in mostra le proprie qualità e confermando il suo potenziale, confermato da 10 presenze, un gol e 2 assist.
Fisicità, presenza in area di rigore e prospettive di crescita fanno di Okolo uno dei prospetti più interessanti della sua generazione.
Benvenuto alla Juventus, Daniel!”
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