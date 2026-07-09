La società bianconera, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, ha annunciato l'arrivo di Daniel Okolo. Il centravanti, dopo l’ultima esperienza alla Triestina sarà inserito nella Juventus Next Gen. Il club avrà il compito di valorizzare il classe 2007 e renderlo un profilo di livello per il futuro. Di seguito il comunicato.

Il comunicato della Juventus

Fisicità, presenza in area di rigore e prospettive di crescita fanno di Okolo uno dei prospetti più interessanti della sua generazione.

Benvenuto alla Juventus, Daniel!”