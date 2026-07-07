Il futuro di Federico Gatti potrebbe essere lontano da Torino. Il difensore classe 1998 è finito infatti nel mirino del Napoli, che è alla ricerca di un rinforzo per il reparto arretrato e avrebbe individuato nell'ex Frosinone il profilo adatto per completare il pacchetto difensivo.

Dopo il mancato arrivo di Gila, il club azzurro ha deciso di cambiare obiettivo e ha intensificato l'interesse per difensore bianconero. A spingere per il suo acquisto sarebbe il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, che conosce bene il centrale e lo ritiene il rinforzo giusto per la sua rosa.

La richiesta della Juventus

Stando a quanto riporta Sportmediaset, la società bianconera non considera Gatti incedibile, ma è disposta a sedersi al tavolo delle trattative solamente nel caso in cui a Torino giunga un’offerta ritenuta congrua. La valutazione fatta dalla Vecchia Signora è di almeno 25 milioni di euro, cifra considerata necessaria per lasciar partire il classe classe 1998.

Ad oggi non è stata presentata un'offerta ufficiale, ma l'interesse del club partenopeo potrebbe ben presto concretizzarsi in qualcosa di più serio. Gli azzurri infatti starebbero studiando la giusta formula da far recapitare a Torino. Nelle prossime settimane potranno esserci degli sviluppi importanti.