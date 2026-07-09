Arriva una novità importante in casa Juventus: la società ha ufficializzato infatti la nascita della squadra Under 18. Un’ulteriore passo a dimostrazione dell’importanza del Settore Giovanile su cui la società bianconera negli ultimi hanno ha investito molto.

Il comunicato della Juventus

“La stagione 2026/27 segna una novità importante per il Settore Giovanile bianconero con la nascita della squadra Under 18, un tassello che rende ancora più completo il percorso di crescita dei giovani talenti della Juventus.

La nuova formazione si inserisce all'interno di una struttura sempre più integrata, pensata per accompagnare i calciatori nel loro sviluppo tecnico, tattico e umano, creando un collegamento ancora più efficace tra le diverse categorie del vivaio, l’Under 20 e la Next Gen”.

Le parole di Claudio Chiellini

“In questi dodici anni ho avuto la possibilità di crescere insieme al Club e il mio obiettivo in questo nuovo ruolo sarà quello di sviluppare un'unica area di lavoro che comprenda

Under 18, Under 20, Next Gen e giocatori in prestito

, creando un percorso sempre più lineare che accompagni la crescita non solo dei nostri calciatori, ma anche di allenatori, staff e dirigenti. In quest'ottica si inserisce anche la nascita

dell'Under 18,

un progetto che valutiamo da tempo e che rappresenta un passo importante per rendere ancora più completo il percorso di formazione dei nostri giovani in modo da renderli pronti per la Prima Squadra e per il calcio professionistico”.