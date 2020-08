Calciomercato Juventus – Fallimento totale, ora basta: Agnelli ribalta tutto!

Calciomercato Juventus, flop Champions League: ecco cosa può succedere ora

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Da tempo si aspettava solo questa partita in casa Juventus, un appuntamento fondamentale e da non sbagliare. Appuntamento che però la squadra di Sarri è riuscito a fallire clamorosamente. Fermarsi addirittura agli ottavi di finale di Champions League e soprattutto contro un avversario decisamente abbordabile come il Lione non è un risultato minimamente accettabile. E non c’è dubbio che ora, per moltissimi, arriverà la resa dei conti. Questa macchia infatti non passerà di certo inosservata agli occhi della dirigenza bianconera e in particolar modo a quelli del presidente Agnelli, che ora potrebbe scendere in campo in prima persona e prendere duri provvedimenti. Il primo in particolare riguarderà la nuova strategia di calciomercato della Juventus. Fatti salvi alcuni punti fermissimi (come ad esempio De Ligt, Dybala e Cristiano Ronaldo), adesso il presidente potrebbe decidere di fare seriamente piazza pulita per cominciare totalmente con un nuovo ciclo, basato magari su giocatori giovani e più affamati. Ecco perché quindi durante il prossimo mercato si potrebbe assistere ad un massiccio esodo di massa da Torino.

Sono dati infatti come possibili partenti addirittura 11 calciatori bianconeri, le cui cessioni potrebbero tra l’altro anche garantire alla Vecchia Signora un cospicuo tesoretto da poter reinvestire subito nel prossimo calciomercato in entrata. (Qui la lista completa degli 11 giocatori della Juve a rischio cessione: >>>VAI ALLA LISTA). Ma con questa grave disfatta europea ovviamente, riprende molto seriamente quota anche la possibilità di un esonero di Maurizio Sarri (e tra l’altro anche la posizione di Paratici sarebbe ora da valutare). Il tecnico toscano ha sì vinto lo scudetto, ma ha clamorosamente fallito l’obiettivo principale della Vecchia Signora (la Champions League, appunto) oltre che perso ben due finali su due durante l’anno (Coppa Italia e Supercoppa italiana). Se a tutto questo ci aggiungiamo anche una gestione non perfetta dello spogliatoio, qualche frizione con alcuni elementi di spicco, una difesa che ha preso tantissimi gol, il tanto atteso “bel gioco sarriano” mai visto a Torino durante tutto l’anno e la feroce ostilità da parte di grandissima parte della tifoseria bianconera, ecco che pare difficilissimo pensare come si possa andare ancora avanti insieme. E infatti la dirigenza bianconera si sarebbe già guardata attorno per trovare l’alternativa giusta per la panchina e – stando alle ultime indiscrezioni – avrebbe anche avviato i contatti con diversi tecnici. Pronta la lista completa dei possibili successori di Sarri sulla panchina bianconera: sono addirittura 9 gli allenatori in lizza, ecco chi può arrivare veramente se salta Sarri! >>>VAI ALLA LISTA