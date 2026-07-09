Dopo l’incontro avvenuto nella giornata di ieri tra la dirigenza bianconera e l’entourage del “Dibu” Martinez, la Juventus vuole accelerare e chiudere la trattativa nel minor tempo possibile. Il portiere argentino ha manifestato una totale apertura al trasferimento in bianconero, ma la definizione dell’affare dipenderà molto dalla volontà dell’Aston Villa.

Gli aggiornamenti di Fabrizio Romano

Attraverso un video caricato sul proprio canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto sull’interesse della Juventus per il portiere argentino. Di seguito le sue parole:

”La Juventus sta spingendo molto forte per il Dibu Martinez. C’è stato questo incontro con l’entourage del giocatore che è stato molto positivo. L’accordo tra la Juve e il portiere è veramente vicino anche da un punto di vista economico. Dibu ha dato disponibilità a venire alla Juve anche senza Champions. L’Aston Villa farà la Champions e giocherà una finale di Supercoppa col PSG, ma nonostante questo l’argentino è super attratto dalla Juventus ed è pronto ad andare alla Juve.

Ora serve l’accordo tra club, si sta cercando di limare le richieste del club inglese, c’è una distanza ma la Juve sta spingendo per cercare di arrivare pronta ai prossimi giorni. Appena finirà il Mondiale la Juve vuole presentarsi con una base di accordo col giocatore e poi andare dall’Aston Villa per cercare di scardinare questo muro. L’alternativa più semplice è Vicario che è fuori dai piani del Tottenham. La Juve è totalmente focalizzata su Martinez che è la prima scelta di Spalletti. L’incontro è stato molto positivo. Non c’è solo apertura del giocatore ma anche una base contrattuale pronta per essere chiusa”.