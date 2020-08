Juve, c’è Tonali con Pirlo

TORINO – Dopo aver stravolto tutto in pochissime ore, in casa Juve ora si sta pensando alla campagna acquisti da regalare al nuovo allenatore Andrea Pirlo. Uno dei nomi che potrebbe riprendere quota in queste ore è quello del gioiello del Brescia Sandro Tonali che, già in passato è stato corteggiato dalla Vecchia Signora ma che, in questo ultimo mese, si sarebbe avvicinato ulteriormente all’Inter. Ora invece, con l’avvento di Pirlo la situazione potrebbe cambiare, così come la destinazione del gioiellino delle Rondinelle.