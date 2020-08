Calciomercato Juventus, confermato: possibile una pesantissima cessione!

Calciomercato Juventus, occhio alle cessioni: ecco chi può partire ora

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Con l’arrivo di Andrea Pirlo, il calciomercato della Juventus sta prendendo sempre più forma. Sono attesi tanti movimenti sia in uscita che in entrata per consegnare al nuovo tecnico una squadra all’altezza, ringiovanita e rinforzata. Una delle priorità è sicuramente vendere, per poi tuffarsi sui prossimi possibili acquisti. Blaise Matuidi sembra ormai diretto negli Stati Uniti, ma la Juve sta cercando una soluzione per piazzare anche Higuain e Khedira. Ma c’è anche un altro big che adesso starebbe seriamente rischiando la cessione: arrivano conferme, ecco di chi si tratta >>>CONTINUA A LEGGERE