TORINO – In attesa di capire se il campionato riprenderà ufficialmente, dalle parti della Continassa si continua a monitorare ogni situazione di mercato e proprio in queste ore sarebbero emerse delle indiscrezioni clamorose dall’Inghilterra. Già, perché stando a quanto riportato dal portale britannico BBC, sarebbe quasi certa la firma di Paul Pogba per un ritorno in bianconero. Staremo a vedere se arriveranno conferme anche dalle parti della Mole.