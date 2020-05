Calciomercato Juventus, un nuovo bomber per Sarri: nome a sorpresa!

Calciomercato Juventus, spunta un nome nuovo per l’attacco

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Con Gonzalo Higuain che sembrerebbe ormai esser fuori dal progetto tecnico bianconero e destinato quindi alla cessione, Fabio Paratici si starebbe muovendo per trovare un nuovo centravanti di grande livello da regalare a mister Sarri in vista della prossima stagione. In effetti nel corso delle settimane sono spuntati moltissimi nomi di attaccanti accostati alla Juventus: dal sogno Icardi a Milik, fino ad arrivare a Gabriel Jesus, solo per citarne alcuni. E molti di questi giocatori rimangono tutt’ora ipotesi concrete e percorribili, ma la lista della spesa di Paratici nel frattempo si arricchisce anche di nomi nuovi. Sul taccuino del CFO bianconero infatti sarebbe fino anche un altro giocatore assolutamente a sorpresa, un profilo mai uscito prima. Stiamo parlando del messicano Raùl Jiménez, bomber classe ’91 di proprietà del Wolverhampton. Jiménez ha fatto benissimo nei suoi due anni in Inghilterra: 17 gol in 44 presenze il primo anno e 22 reti in 44 presenze in questa stagione, che deve ovviamente ancora essere portata a termine. I suoi numeri e le sue ottime prestazioni, secondo quanto riportato dal Sunday Express, avrebbero attirato le attenzioni della Juve, ma per il messicano ci sarebbe il forte interesse anche del Manchester United. Il Wolves sembrerebbe disponibile a parlarne, ma il prezzo è molto alto: il club inglese infatti ha acquistato Jiménez dal Benfica due anni fa pagando 38 milioni di euro, ora ne servirebbero ancora di più per riuscire ad accaparrarselo. Insomma, non una pista facile, sia per cifre che per concorrenza. Secondo le voci provenienti dall’Inghilterra però Paratici si sarebbe interessato e starebbe valutando anche questo nuovo nome a sorpresa. Vedremo se le indiscrezioni inglesi si tramuteranno in qualcosa di più concreto nelle prossime settimane, ma intanto le notizie di calciomercato della Juventus non finiscono certo qui. Ben 20 giganti assoluti infatti sono finiti sul mercato e Paratici sarebbe pronto ad approfittarne! >>>VAI ALLA NOTIZIA