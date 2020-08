Cuadrado: “Pirlo ci aiuterà a vincere tanto”

TORINO – L’esterno della Juve Juan Cuadrado, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di ESPN, dove ha parlato di diversi argomenti.

SU MESSI ALLA JUVE – “ Non me lo immagino, è la verità. Come con Cristiano, tanta gente non credeva che sarebbe arrivato. E invece è con noi”.

SUL SUO RUOLO -“ Non ho ancora avuto occasione di parlare con Pirlo, quando sarà il mio turno sicuramente gli dirò dove mi trovo meglio. Con il suo bagaglio di conoscenze e il talento che aveva in campo ci aiuterà a vincere tanti titoli”.

SULLA CHAMPIONS – “Resta il nostro obiettivo, i tifosi aspettano questa gioia da tanto tempo”.