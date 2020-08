Calciomercato Juventus – Tutto vero, bomba Di Marzio: “C’è un’idea forte!”

Calciomercato Juventus, Gianluca Di Marzio conferma un enorme obiettivo

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Siamo arrivati ormai alle porte di settembre, c’è tanto, anzi tantissimo lavoro da fare per Fabio Paratici per il calciomercato della Juventus. Il CFO bianconero è chiamato a consegnare il prima possibile ad Andrea Pirlo (che ha già in mente come dovrà essere la squadra bianconera che scenderà in campo il prossimo anno) la rosa al completo: via gli esuberi e dentro i rinforzi. I cambiamenti, come vedremo più avanti, saranno davvero tanti. Tra gli obiettivi principali, come più volte vi abbiamo ripetuto nel corso delle ultime settimane, c’è anche una prima punta di grandissimo livello. E, dopo le voci circolate, adesso sono arrivate conferme pesanti anche da Gianluca Di Marzio su un nome top per il quale la Juve starebbe facendo davvero sul serio.

Ecco quanto rivelato dal noto esperto di calciomercato su Sky Sport: “Per l’attacco la prima scelta rimane Edin Dzeko, però ci sono alcune difficoltà legate al fatto che la Roma non vuole cederlo e ci vorranno almeno 15 milioni di euro, qualora si aprisse una trattativa. Poi per il giocatore servirà un contratto importante, ma il bosniaco non ha ancora manifestato l’intenzione di andare via. Infine la Roma dovrebbe anche trovare un sostituto. Quindi ci sono tutte queste difficoltà per arrivare a Dzeko. Quello che posso dire però è che la Juventus si è informata seriamente anche per Luis Suarez. I bianconeri hanno parlato con chi è vicino al giocatore per capire la sua volontà, che ci sarebbe. Il Barcellona lo ha messo sul mercato, ma guadagna tanto: circa 11/12 milioni netti a stagione. Tutto è legato alla buonuscita che il Barcellona sarà disposta a garantire a Suarez per lasciarlo andare via. Il giocatore ha chiesto tanto. Credo che la realizzazione di questa operazione Suarez dipenderà molto da quanto l’attaccante riuscirà a prendere dal club blaugrana per svincolarsi. Però c’è assolutamente questa variabile Suarez per l’attacco della Juve, su questo posso garantire: c’è questa idea forte in casa bianconera“. Ma non è ancora tutto. Come accennato in apertura infatti, il Maestro ha le idee molto chiare e chiede altri rinforzi: ecco la formazione bianconera dei sogni di Andrea Pirlo per il prossimo anno! >>>VAI ALLA NOTIZIA