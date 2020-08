CR7 su Instagram: “Mi sto preparando per la mia terza stagione alla Juve. Lavoriamo per conquistare l’Italia, l’Europa e il mondo”

TORINO – Cristiano Ronaldo, stella della Juventus, attraverso un post Instagram si “autoconferma” alla Juventus nella prossima stagione e fissa gli obiettivi: “Lavoriamo per conquistare l’Italia, l’Europa e il mondo”. Questa la didascalia completa: “Mentre mi sto preparando per la mia terza stagione da bianconero, il mio spirito e la mia ambizione sono più alti che mai. Obiettivi. Vittorie. Impegno. Dedizione. Professionalità. Con tutte le mie forze e con il prezioso aiuto dei miei compagni e di tutto lo staff bianconero, lavoriamo ancora una volta per conquistare l’Italia, l’Europa e il Mondo! Record. Superando gli ostacoli. Vincere titoli e raggiungere obiettivi personali. Per fare di più e meglio ancora e ancora. Per arrivare più in alto e per avere successo in tutte le sfide che potrebbero presentarci. Rendere ogni anno un’avventura migliore di quella precedente e vincere tutto per i nostri fan e sostenitori. Essere portatori di questa passione straordinaria e unica che è la Juventus, e tener fede alla sua storia, elevando il nostro nome, i nostri valori e i nostri standard il più in alto possibile.

Siamo la Juventus!

Siamo i campioni!

Siamo tornati e più forti che mai!

Contiamo su di voi!

Tutti insieme!

Fino Alla Fine!