Calciomercato Juventus, Di Marzio dà l’annuncio nella notte: c’è l’accordo!

Calciomercato Juventus, grosso annuncio di Gianluca Di Marzio

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Stiamo entrando nel vivo del calciomercato della Juventus. Andrea Pirlo aspetta i rinforzi che ha chiesto e ora è il momento di stringere i tempi e cercare di chiudere qualche colpo il più presto possibile. E il primo regalo che la Juve farà al Maestro sarà con ogni probabilità un centravanti titolare e di livello internazionale. Uno tra Edin Dzeko e Luis Suarez, salvo clamorosi e improbabili colpi di scena. Anzi, i bianconeri sembrerebbero anche aver scelto su quale dei due attaccanti puntare. Lo ha raccontato l’esperto numero uno in tema di calciomercato, Gianluca Di Marzio, in diretta su Sky: “Ci risulta che la Juventus stia andando molto ma molto avanti per Luis Suarez in queste ore. L’operazione Dzeko è al momento bloccata perché Napoli e Roma non trovano l’intesa per lo scambio Under-Milik. La Juve invece avrebbe raggiunto un principio di accordo con Suarez sull’ingaggio e si aspetta che il giocatore e il Barcellona possano trovare un accordo sulla risoluzione del contratto. Quindi la Juventus si avvicina a Luis Suarez”. Anche La Gazzetta dello Sport e Il Corriere dello Sport spingono sulla pista che conduce all’uruguaiano, pronto a prendere il posto di Gonzalo Higuain che invece sarebbe sempre più vicino all’addio. Fuori il Pipita e dentro il Pistolero: questo potrebbe essere lo scenario che potrebbe concretizzarsi già nei prossimi giorni. Pirlo intanto aspetta rinforzi e studia la sua formazione ideale da schierare in campo nella prossima stagione, al netto di cessioni e nuovi acquisti. E il Maestro pare avere le idee già molto chiare da questo punto di vista: ecco la formazione bianconera dei sogni di Andrea Pirlo per il prossimo anno! >>>VAI ALLA FORMAZIONE