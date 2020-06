CR7 e Georgina, festa in maschera per il compleanno dei figli: “La famiglia è dove inizia la vita”

TORINO – In attesa che il campionato riprenda, tuti i giocatori si stanno godendo gli ultimi giorni di ‘relax’ con le loro famiglie, prima della ripartenza ufficiale. Il campione della Juventus Cristiano Ronaldo, ha scelto un modo particolare per festeggiare insieme a Georgina, i 3 anni dei piccoli gemelli Eva e Mateo, mascherandosi con dei costumi particolari di tutti i loro eroi preferiti, da Hulk a Spiderman, fino alla maschera di Aladino indossata proprio da CR7, come documentato da un post Instagram della splendida compagna Georgina. Sotto alla foto, il seguente messaggio.

“La famiglia è dove inizia la vita e l’amore non finisce mai.Oggi festeggiamo la vita di Mateo e Eva. Le nostre ‘lucertole’ compiono 3 anni. La mia sensazione quotidiana è di gratitudine e pienezza a Dio per aver preso cura di noi, darci salute, amore e tenerci uniti. Vi amo famiglia”.