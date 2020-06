Calciomercato Juventus, 2 pesantissime notizie: una pessima e una ottima!

Calciomercato Juventus – Un affare rischia di saltare, ma Paratici è pronto a chiudere un altro colpo

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Il calciomercato della Juventus sta già entrando nel vivo, Paratici giustamente si sta muovendo in anticipo come suo solito. E, da questo punto di vista, in queste ultime ore sono arrivate alcune novità molto importanti. In particolar modo, occhio a dune notizie davvero molto pesanti, una pessima e l'altra invece molto positiva. Ma andiamo con ordine e partiamo dalla brutta notizia. Stando a quanto riportato da Sky Sport, Paratici ora rischierebbe di vedersi sfuggire uno dei suoi più grandi obiettivi di mercato, Sandro Tonali. In vantaggio infatti ci sarebbe Beppe Marotta, pronto a portare il centrocampista classe 2000 a Milano, sponda nerazzurra ovviamente. Il giocatore stesso avrebbe dato il suo via libera al trasferimento al club di Suning e calciomercato.com aggiunge anche che i nerazzurri avrebbero addirittura già raggiunto un accordo di massima con l'entourage di Tonali: discorsi ben avviati dunque sia con il ragazzo, sia con il Brescia. Sarebbe un duro colpo da digerire per Paratici, che però nel frattempo avrebbe accelerato per un'altra pista importante. E qui passiamo alla seconda notizia, quella molto più positiva, che parla di un possibile colpo per il quale la Juve avrebbe già trovato l'accordo: ecco di cosa si tratta