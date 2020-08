Braida: “Non si vede la mano di Sarri alla Juve”

TORINO – L’ex ds del Milan Ariedo Braida, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW Web, dove ha parlato anche di Maurizio Sarri.

“Sarri è un allenatore che ha già dimostrato il suo valore. Ora non si vede la sua mano alla Juventus per tante ragioni, ma lui ha una storia alle spalle e ha dimostrato che il suo è un calcio corale e globale, dove tutti devono muoversi e partecipare. In questo momento alla Juve qualche problema c’è, ma è sempre la Juve e ha sempre grandi campioni. Sarri resta un professionista di primissimo piano”.