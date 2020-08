Calciomercato Juventus, confermato: si lavora a due colpi da 80 milioni!

Calciomercato Juventus, tutto confermato: doppio colpo, servono quasi 80 milioni

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Paratici sta incominciando a spingere seriamente sull’acceleratore e il calciomercato della Juventus sta entrando nel vivo. In effetti bisogna fare in fretta, non c’è molto tempo visto che il prossimo campionato inizierà tra un mese e mezzo circa. Gli obiettivi sono chiari nella mente della dirigenza bianconera: tra cessioni e nuovi acquisti, bisognerà intervenire praticamente in ogni reparto. In questo senso, occhio a due giocatori sui quali Paratici starebbe spingendo seriamente. Arrivano conferme importanti, il CFO bianconero starebbe lavorando al doppio colpo da quasi 80 milioni di euro: ecco i dettagli delle due trattative >>>CONTINUA A LEGGERE