Berti: “In Italia la Juve sta simpatica solo agli juventini”

TORINO – L’ex giocatore dell’Inter Nicola Berti, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Repubblica, dove ha parlato anche della Juventus e dei suoi tifosi.

“La Juve in Italia non è mai stata simpatica a nessuno, tranne che agli juventini. Ma il Milan contro cui giocavo io era così forte che non potevi non sentire la contrapposizione. La mia Inter era quella di Peppino Prisco, e sapete tutti cosa pensava del Milan”. Ma attenzione perché, proprio in queste ore, Marcello Chirico ha sganciato una clamorosa bomba di mercato: “Nuovo bomber in arrivo, la maglia numero 9 è pronta per…” >>>VAI ALLA NOTIZIA