Amoruso: “Pirlo ha riportato un po’ di juventinità”

TORINO – L’ex attaccante della Juve Nicola Amoruso, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Bianconera, dove ha parlato anche di Pirlo.

“Diciamo che con Pirlo si è riportata un po’ di juventinità dopo la delusione Sarri, ci aspettavamo tanto sotto il profilo del gioco. Credo che si possa affermare che sia stata una scelta in cui avevamo creduto ma che non ha funzionato. In una squadra in cui ci sono grandi campioni è fondamentale anche il rapporto con i giocatori e con Sarri qualcosa è mancato”.