Calciomercato Juventus, nuova trattativa: “Ecco l’ultima idea bianconera!”

Calciomercato Juventus, trattativa a sorpresa: ecco le ultime indiscrezioni

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Ipotesi, voci, nomi e indiscrezioni continuano a tenere banco in casa bianconera per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Tra poche ore la sessione di mercato partirà ufficialmente: settembre si preannuncia un mese davvero bollente, ancor più di quanto lo sia stato agosto. Andrea Pirlo sta lavorando con il gruppo ma chiede rinforzi per riuscire a mettere in campo la Juve che ha in testa in vista della prossima stagione: il Maestro ha già tutto in mente, sa come dovrà giocare la sua Juventus, che nell’undici iniziale presenterà moltissime novità rispetto allo scorso anno. Per questo nel mirino sono finiti tantissimi obiettivi e tra questi bisogna fare attenzione anche ad un grosso nome che starebbe fortemente tornando di moda dalle parti della Continassa. Tanto che, stando alle ultime notizie, starebbe per partire una vera e propria trattativa a sorpresa.

Stiamo parlando di Federico Chiesa, storico pallino bianconero e soprattutto di Fabio Paratici, che già la scorsa estate lo aveva praticamente bloccato. Pirlo, tra gli altri, potrebbe gradire anche un colpo per gli esterni d'attacco e quello di Chiesa sarebbe ovviamente un profilo molto gradito. L'ala della Fiorentina era sparita per un po' dai radar della Juve, ma ora sembrerebbe che la Vecchia Signora stia ripensando a lui. Ne ha parlato il noto giornalista Enzo Bucchioni in diretta ai microfoni di Radio Bruno: "L'ultima idea bianconera è tornare su Chiesa. Fino ad oggi le richieste della Fiorentina erano di almeno sessanta milioni cash, senza l'inserimento di contropartite tecniche. Questa richiesta spaventava la Juve, ma adesso pare invece che ci sia anche la disponibilità della Viola ad accettare giocatori in cambio. Nella lista delle proposte il primo nome è quello di Gonzalo Higuain, ma alla Fiorentina piacciono anche Mandragora e Luca Pellegrini. L'operazione è stata appena impostata. Naturalmente Higuain andrà convinto e la Juve dovrà coprire parte dell'ingaggio da 7,5 milioni. Chiesa è sempre piaciuto a Paratici, l'anno scorso c'era già un accordo e la Juventus ci proverà fino in fondo, anche se ad oggi ci sono ancora delle difficoltà. Bisognerà capire se Higuain accetterà di andare a giocare a Firenze".