Altobelli: “Se la Juve prendesse Dzeko, farebbe un grande acquisto”

TORINO – L’ex attaccante della nostra Serie A Spillo Altobelli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de Il Corriere dello Sport, dove ha parlato anche della trattativa Juve-Dzeko.

“Edin è un grande attaccante, uno dei migliori in circolazione, una sicurezza. Ma fatemelo dire: credo che servirebbe più alla Roma che alla Juve. Se dovesse lasciare la Capitale sarebbe un duro colpo per i tifosi giallorossi che l’hanno sempre trattato come un re. Se la Juve prendesse Dzeko farebbe sicuramente un grande acquisto anche se considerata l’età non può essere l’uomo da cui ripartire per il futuro. Per giocare la Champions, il campionato e la Coppa Italia non bastano solo lui, Ronaldo e Dybala”.