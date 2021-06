Mazzola: “Non mi aspettavo questa Italia. Col Belgio diremo la nostra”

Le dichiarazioni dell'ex Inter

"Mi sto divertendo molto a vedere Euro 2020, non mi aspettavo di vedere questa grande tecnica e grande calcio. La Nazionale sta giocando bene, non me l'aspettavo così forte, compatta. Contro l'Austria ha sofferto un po' ma è andata avanti con merito. Adesso vediamo con il Belgio, poi l'eventuale semifinale con la Francia e così via. Adesso si fa sul serio. Immobile? A me piace, l'importante di un calciatore come lui che ha qualità tecniche, è fare gol e restare sempre lì. E lui la butta dentro. Un selezionatore tecnico non deve scegliere solo gli uomini. Deve fare anche scelte dopo. Mancini ha i dubbi che hanno tutti gli allenatori, vede gli allenamenti e poi decide. Belgio? Possiamo giocarcela, anche se forse noi siamo leggermente favoriti. Parlo a livello tecnico e palla al piede. Loro qualitativamente forse hanno qualcosina in più, ma noi diremo la nostra. Ne sono sicuro".