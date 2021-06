Italia-Galles 1-0: le voci dei protagonisti azzurri

Le dichiarazioni degli azzurri dopo il successo sul Galles

"Per me è una grande emozione aver giocato questa partita, in cui abbiamo dimostrato che tutti i giocatori fanno la prestazione, il gioco non dipende dai singoli. Come sempre mi tengo pronto, appena il mister mi butterà in campo mi farò trovare al massimo per dare il mio contributo. Per me è un orgoglio e un sogno indossare la maglia dell’Italia all’Europeo. Pensavo facesse più caldo, il fatto di giocare bene non ti fa soffrire tanto il clima. Quando tutti sono coinvolti te lo dimentichi. Migliore in campo? Anche Pessina meritava il premio, così come tutti quanti. Verratti? Averlo in capo è fantastico, anche oggi ha dimostrato di essere un fuoriclasse".