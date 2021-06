Italia-Galles 1-0: gli azzurri volano agli ottavi a punteggio pieno

Gli azzurri battono il Galles e chiudono il girone a 9 punti

redazionejuvenews

Gli azzurri chiudono il girone affrontando il Galles allo Stadio Olimpico. Roberto Mancini concede spazio alle seconde linee nella terza giornata della fase a gironi, allargando le rotazioni in vista degli ottavi di finale. Attacco affidato a Belotti, Bernardeschi e Chiesa, mai impiegati dal primo minuto nelle prime due uscite. A centrocampo torna Verratti, recupero fondamentale per i prossimi impegni. La mezz'ala del PSG insidierà Locatelli e Barella per una maglia da titolare agli ottavi di finale.

Turnover sì, ma con un occhio al risultato, che può garantire la vittoria del girone e conseguentemente un accoppiamento migliore per il turno successivo. Primo tempo controllato dall'Italia, che mantiene la gara a ritmo basso. Pochissimo spazio per la manovra offensiva dei britannici e qualche timida incursione in fase offensiva. A sbloccare il risultato è Pessina, che su calcio da fermo trafigge Ward sfruttando l'assist di Verratti. All'intervallo Mancini concede riposo al sempre impiegato Bonucci per mettere minuti nelle gambe di Francesco Acerbi, principale candidato a rilevare il posto dell'infortunato Chiellini qualora non dovesse recuperare.

Nella ripresa gli azzurri possono gestire il vantaggio, approfittando poi della superiorità numerica. Al 55' Ampadu si rende protagonista di una brutta entrata su Bernardeschi e rimedia un cartellino rosso. I gallesi, già poco presenti nell'area azzurra durante la prima frazione, non riescono a trovare il bandolo della matassa ridotti in dieci uomini. L'unica occasione capita sul totem del Galles, Gareth Bale, che dopo un rimpallo favorevole calcia al volo lontano dalla porta difesa da Donnarumma. Finale di gara da passerella per gli azzurri, con Mancini che concede spazio anche a Salvatore Sirigu. L'Italia raccoglie gli ultimi applausi del suo pubblico prima di approdare alla fase a eliminazione diretta. Nei prossimi giorni si conoscerà l'avversario degli azzurri: agli ottavi di finale affronteranno una tra Austria e Ucraina. La Nazionale di Roberto Mancini chiude il girone a punteggio pieno, dando grandi speranze per il proseguimento dell'Europeo.