Il primo presidente di Chiesa: “Dopo i gol con l’Italia gli ho scritto e lui mi ha risposto così…”

Maurizio Tomei, patron della Settignanese e primo presidente di Federico Chiesa , ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Quando era con noi usava soprattutto il destro: il sinistro lo ha migliorato alla Fiorentina e oggi calcia allo stesso modo con entrambi. Ogni volta che vedo suo padre glielo dico: spiegalo a tuo figlio che deve fare più gol. Oggi Federico è come era a cinque anni : piccolo ma voleva arrivare, si applicava. Più che vincere, voleva convincere: se stesso e gli altri. Per tre anni di fila è venuto a portare i regali di Natale ai bambini della scuola e ogni tanto si fa vivo. Dopo i gol gli ho scritto un messaggino: “Bravo Fede, continua con l’umilità giusta”. Lui sa cosa voglio dire, mi ha risposto con tre simbolini che indicano forza e un dito che fa ok".

Intanto dopo l'eliminazione di ieri arrivata per mano del Belgio contro il Portogallo, Cristiano Ronaldo ha voluto dedicare un messaggio ai tifosi portoghesi, attraverso le sue pagine social, Queste le parole del portoghese dopo la sconfitta che ha di fatto eliminato i rossoverdi dall'Europeo itinerante (ieri la partita è stata disputata a Siviglia): "Non abbiamo ottenuto il risultato che volevamo e lasciamo la competizione prima di quanto volevamo. Ma siamo orgogliosi del nostro percorso, abbiamo dato tutto per difendere il titolo di Campioni d'Europa e questo gruppo ha dimostrato di poter dare ancora tanta gioia ai portoghesi. I nostri tifosi sono stati instancabili nel sostenere la squadra dall'inizio alla fine. Abbiamo corso e combattuto per loro, per essere all'altezza della fiducia che riponevano in noi. Non è stato possibile arrivare dove tutti volevamo, ma questo è il nostro sincero e profondo ringraziamento. Congratulazioni al Belgio e buona fortuna a tutte le squadre che restano nella competizione. Quanto a noi, torneremo più forti. Forza Portogallo!".