Ronaldo: “Abbiamo corso e combattuto per i portoghesi, torneremo più forti”

Post del portoghese all'indomani della sconfitta contro il Belgio

Il quarto di finale tra Belgio e Portogallo andato in scena ieri sera, ha decretato che sarà la Nazionale di Lukaku a sfidare l'Italia di Roberto Mancini ai quarti di finale. La formazione belga ha vinto la partita contro il Portogallo per 1-0, eliminando Ronaldo e compagni dalla competizione. Il portoghese, detentore del titolo con la sua Nazionale, all'indomani della sconfitta e della conseguente eliminazione, ha postato su Instagram, dedicando un lungo messaggio ai suoi tifosi.

"Non abbiamo ottenuto il risultato che volevamo e lasciamo la competizione prima di quanto volevamo. Ma siamo orgogliosi del nostro percorso, abbiamo dato tutto per difendere il titolo di Campioni d'Europa e questo gruppo ha dimostrato di poter dare ancora tanta gioia ai portoghesi.

I nostri tifosi sono stati instancabili nel sostenere la squadra dall'inizio alla fine. Abbiamo corso e combattuto per loro, per essere all'altezza della fiducia che riponevano in noi. Non è stato possibile arrivare dove tutti volevamo, ma questo è il nostro sincero e profondo ringraziamento.