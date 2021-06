Gravina: “Proveremo ad aumentare la capienza degli stadi. Obiettivo minimo Wembley”

Il presidente della FIGC ha parlato

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Aumentare oltre il 25%? Ci proveremo. Faremo un confronto, vedremo sull'ottimo comportamento dei tifosi, del grande senso di responsabilità che mostrano tutte le parti in causa, affinché il CTS, Vezzali e il Ministro Speranza possano convergere per me. Passione? Sapete quanto ho impiegato, energie e sacrifici, quanto abbiamo voluto investire sul rapporto tra tifosi e la Nazionale. Ma è un rapporto così forte e solido da andare avanti per diversi anni. Stiamo costruendo il futuro di questa Nazionale, unendo tifosi e italiani. Vincere Europei? Se continuiamo a coltivare quest'entusiasmo e questi valori, almeno sotto un profilo a cui tengo, l'abbiamo già vinto. Non dobbiamo dimenticare il sacrificio, stare coi piedi per terra, non impedendo di sognare. Farlo sì, ma con realismo e determinazione. Se riusciamo a coniugare questi aspetti. L'obiettivo minimo è Wembley: poi ce la giocheremo".