Capello: “Mancini ha fatto un lavoro straordinario, colpito dall’atteggiamento dell’Italia”

L'ex allenatore ha parlato

"Cosa dovevo fare? Lasciarli a loro? Da qualche parte dovrò pur metterli. Devo dirti che Londra mi ha fatto davvero impressione. Siamo in una bolla, per le strade non vedi un turista per via della quarantena obbligatoria al rientro. Oggi sono uscito un attimo perché avevo un impegno di lavoro, a Trafalgar Square non c’era un’anima, al cambio della guardia a Buckingham Palace, quattro persone, quando di solito c’è il mondo. Sono rimasto scioccato. Irriconoscibile. In giro, solo inglesi".