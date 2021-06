De Vrij: “De Ligt? Non è stata colpa sua. Sono convinto stia diventando sempre più forte”

Il difensore ha parlato

Stefan De Vrij, difensore dell'Inter e dell'Olanda, ha parlato ai microfoni di NOS circa l'espulsione di de Ligt di ieri: "Non è stata colpa sua. Lui ha un grande senso di responsabilità, è molto maturo per la sua età anche se è ancora molto giovane, ma non credo che oggi sia stata colpa sua. De Ligt ha tempo per crescere, ha già fatto passi da gigante, È un grande difensore. Certo per lui oggi non è stato facile, ma sono certo che stia diventando più forte". Anche Costacurta, ex giocatore, ha parlato dell'olandese negli studi di Sky Sport: "Per me non è colpa di De Ligt, mi spiace molto per lui perché ho vissuto anche io la stessa situazione. In una situazione del genere il compagno di reparto deve scappare all’indietro, io do più colpa a Blind che a De Ligt".