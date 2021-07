Calciomercato Juventus, Sky spaventa i tifosi: “Ma è tutto già deciso”

Le voci e le indiscrezioni per quanto riguarda il calciomercato della Juventus sono sempre all'ordine del giorno. Con il ritiro ormai imminente, adesso si attendono novità consistenti entro breve tempo. Cherubini e i dirigenti bianconeri sono chiamati a consegnare ad Allegri una squadra al completo il più presto possibile. Alcuni giocatori dovranno andare via, mentre altri sbarcheranno a Torino. E, come dicevamo, nel frattempo le notizie continuano a rincorrersi. L'ultima, riportata da Sky Sport, sta spiantando tutto l'ambiente bianconero: ecco di cosa si tratta <<<