Juventus, il report dell’allenamento odierno: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'allenamento odierno.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il report dell’allenamento: “Dopo qualche giorno di pausa, riprende il lavoro del gruppo bianconero: si ritornano a scaldare i motori per un mese che si preannuncia intenso, cominciando dal doppio impegno in pochi giorni all’Allianz Stadium, contro la Lazio prima (19.10) e contro lo Stoccarda in Champions poi (22.10). Ancora senza i Nazionali ma con il ritorno in gruppo di Adzic, la squadra è scesa in campo questa mattina: dopo la fase di riscaldamento, le esercitazioni si sono dedicate principalmente a possesso palla e tecnica, per poi dedicarsi a una fase dell’allenamento dedicato all’atletica. Domani l’appuntamento è nuovamente al mattino”.

Gli impegni in Nazionale

“Ancora in campo diversi bianconeri con le rispettive nazionali dopo le convocazioni dei commissari tecnici delle scorse settimane: spazio a Fagioli, Cambiaso e Di Gregorio con l’Italia, Yildiz con la Turchia e Rouhi con l’Under 21 della Svezia. Olanda U21 vs Svezia U21 (Rouhi) alle 18:45 – Match valido per le qualificazioni all’Europeo di categoria Islanda vs Turchia (Yildiz) alle 20:45 – UEFA Nations League Italia vs Israele (Fagioli, Cambiaso, Di Gregorio) alle 20:45 – UEFA Nations League GIOVANILI Curacao vs Grenada, ore 22:00 (Concacaf Nations League) – Comenencia Portogallo vs Italia, ore 17:00 (Torneo U20 Elite League) – Anghelè Romania vs Svizzera, ore 19:00 (Amichevole U20) – Florea Serbia vs Repubblica Ceca, ore 15:00 (Amichevole U18) – Sosna Romania vs Montenegro, ore 12:00 (Amichevole U17) – Badarau, Precupanu”.