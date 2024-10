Pastorello: “Bisogna trovare una soluzione per Arthur”

Federico Pastorello, agente, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del futuro del suo assistito Arthur Melo.

Federico Pastorello, agente di Arthur, ha detto la sua sul calciatore della Juve. Ecco le sue parole a TMW: “Abbiamo dei contatti, anche prima della sosta. Alex è molto contento della stagione, è a Napoli da 5 anni e si trova molto bene. Non escludo la possibilità di arrivare ad un accordo, ma c’è una trattativa da fare. La cosa importante è che le parti siano in contatto. Arthur vicino al Napoli in estate? Non me lo hanno mai chiesto sinceramente. Dobbiamo trovare una soluzione, è un peccato mortale vedere un calciatore della sua qualità non utilizzato”.

Sul futuro di Arthur

“Purtroppo non rientra nuovamente nei piani della Juventus, nonostante secondo me potesse dare qualcosa di diverso anche alla luce del nuovo sistema di gioco. Accettiamo e rispettiamo la decisione presa dal club ma a gennaio troveremo una nuova sistemazione. Passaggio all’OM? C’e stato qualche discorso, è un tipo di calciatore che a De Zerbi può interessare. Vediamo, c’era un problema di extracomunitari e non era semplicissimo, a gennaio vedremo”.