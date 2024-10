Calciomercato, Agresti: “Due colpi possibili per la Juventus”

Stefano Agresti ha parlato del prossimo calciomercato della Juve: il club bianconero potrebbe aver già individuato due rinforzi per la rosa

Intervistato per Radio Radio, Stefano Agresti ha parlato del calciomercato della Juventus. In primo luogo, il giornalista ha parlato del possibile arrivo a gennaio di un vice Vlahovic, confermando i rumors su Beto. Ecco le sue parole: “La Juve cerca alternative a Vlahovic, Beto è in pole. Milik è in rosa ma sta fuori da tre mesi, quando torna deve essere un calciatore da Juve. L’attaccante bianconero da tanto non è più un calciatore da élite. Deve arrivare un giocatore da preferire a Yildiz o Nico Gonzalez centravanti. Beto va molto in profondità, gioca con molto con i compagni di reparto. Potrebbe andar bene. L’Everton, dove gioca ora, è una squadra dei Friedkin. Anche la Roma è interessata al calciatore, come vice Dovbyk, ma potrebbero anche esserci polemiche se dovesse prendere la strada di Roma… L’Uefa presta attenzione a questo, ai passaggi tra club delle stesse proprietà. Comunque Beto che all’Everton non sta giocando, non può risolvere problemi tanto alla Juve quanto alla Roma, se non per l’aspetto numerico del numero di attaccanti in rosa”.

Agresti: “Skriniar in prestito è un opzione da considerare”

Capitolo difesa, per il giornalista il sostituto di Gleison Bremer potrebbe essere Milan Skriniar del PSG: “La Juve deve prendere anche un difensore. Deve fare queste operazioni senza tirare fuori denaro per motivi di bilancio. Per questo Skriniar in prestito è una opzione da considerare visto che al PSG non gioca mai”.